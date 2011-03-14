Регіонал обіцяє «консолідувати всіх» законом про вищу освіту

Закон «Про вищу освіту» буде ухвалено в новій редакції до кінця поточної сесії Верховної Ради України.

Про це заявив народний депутат від фракції Партії регіонів, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Максим ЛУЦЬКИЙ, повідомляється на сайті ПР.

За словами М.ЛУЦЬКОГО, напрацювання робочої групи при Міністерстві освіти та науки проекту закону щодо вищої освіти в Україні зніме всі протиріччя зацікавлених сторін. При цьому він зазначив, що передача ініціативи в цьому питанні Міносвіти є нормальним процесом, оскільки депутатські законопроекти щодо реформування вищої освіти не знаходять 100% підтримки ні в депутатському корпусі, ні серед студентства.

«Для того, щоб зняти всю конфліктність ситуації і довести суспільству, що те, що відбувалося, є ніщо інше, як банальний політичний наступ на міністра освіти, ми відкликали свій раніше зареєстрований законопроект», - наголосив народний депутат. Він нагадав, що в обговоренні законопроекту «Про вищу освіту», яке розпочалося ще з липня 2010 року, представники опозиції чомусь не брали участі, а почали висловлюватися проти нього лише коли він був підготовлений.

М.ЛУЦЬКИЙ висловив думку, що протягом тижня-двох опрацювання всіх правок до законопроекту буде закінчено. «Після цього він буде переданий і студентському самоврядуванню, і до Кабінету міністрів, і до Адміністрації Президента для його широкого обговорення, аби це був такий проект закону, який дійсно консолідуватиме всіх», - додав народний депутат. При цьому він наголосив на тому, що в новому проекті закону положення про обов`язкове врахування при вступі до вищого навчального закладу середнього балу атестату про закінчення школи неодмінно залишиться.

«До кінця цієї сесії закон буде ухвалений. І вже влітку ми матимемо новий законодавчий акт, який регулює відповідні питання», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.