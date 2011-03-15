Експерт радить Тимошенко піти на доленосне рішення

Лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО зараз варто піти на публічне оновлення команди.

Таку думку висловив директор GMT-group Анатолій ЛУЦЕНКО у коментарі УНІАН.

Зокрема, за словами експерта, «актуалізація теми столичних виборів стала каталізатором політичного процесу не тільки у владному, а й у опозиційному середовищі”.

Як зазначив А.ЛУЦЕНКО, «скільки б не здійснювалося маніпуляцій стосовно дати початку виборчого процесу, уже зараз можна стверджувати, що пізніше жовтня 2012 року столичні вибори точно не призначатимуть. Це є часова константа».

«Соціологічні дані, оприлюднені останнім часом у ЗМІ, свідчать про те, що, незважаючи на відставку давнього очільника київського БЮТ Анатолія СЕМИНОГИ, блок зберігає шанси на одержання непоганого результату на виборах у Києві. Цілком очевидно, що багато у чому рейтинги БЮТ у Києві будуть залежати від того, хто очолить стратегічний «київський напрямок», - вважає політолог.

На його думку, «за наслідками місцевих виборів БЮТівські структури виглядають швидше дезорганізованими. Причому і у тих регіонах, де блок одержав непоганий результат”.

«Батьківщина» як структурне осердя БЮТ не подає приклад союзникам по блоку на предмет ефективності. А у кадровій роботі домінує корпоративний інтерес віце-прем’єра опозиційного уряду. Підтвердження цьому лежать на поверхні: «З Херсона зняли ефективного на місцевому ґрунті менеджера – «оголили» херсонську організацію і київську», - відзначив експерт.

Відтак, на думку політтехнолога, «для Юлії ТИМОШЕНКО настає час, коли вона повинна піти на публічне оновлення команди, що передбачає залучення «нових облич» не тільки з «Батьківщини», а й із партій-союзниць, громадських організацій, фахових та інших груп, і перебування БЮТ в опозиції якраз дає їй таку можливість”.

Це, звичайно, зазначив А.ЛУЦЕНКО, “передбачатиме відмову від сектантського принципу партійної будови і перехід на наближену до європейської модель партійного розвитку. Чи готова Юлія Володимирівна вирвати свої політичні проекти з рук «старих генералів» - покаже час. Втім, вочевидь, від цього буде залежати її політичне майбутнє».