Наша Україна хоче, щоб ВР розслідувала «факти міліцейського свавілля»

Народні депутати від «Нашої України» зареєстрували сьогодні у Верховній Раді проект постанови «Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів незаконних дій правоохоронних органів щодо громадян України у 2010-2011 рр., зокрема з приводу незаконного затримання та застосування насильства щодо політичних і громадських активістів та працівників ЗМІ».

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, створення ТСК ініціював голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО з метою недопущення міліцейського свавілля і політичних репресій влади проти громадян, які не погоджуються з діями влади.

«Причиною створення комісії стала хвиля абсолютно неадекватних дій МВС щодо громадян України, в яких містяться ознаки порушення посадовими особами правоохоронних органів України Конституції та законів України при виконанні ними своїх службових обов`язків, яка прокотилась країною за останній рік», - наголошують в партії.

Зокрема, йдеться про численні факти затримань, обшуків, допитів членів ВО «Тризуб», «Дорожнього контролю», активістів податкового Майдану та інших громадських активістів, які, на думку «Нашої України», є політичними переслідуваннями, оскільки реальних підстав для кримінального чи адміністративного переслідування цих осіб немає.

Значний суспільний резонанс, якого набули подібні дії правоохоронних органів, й зумовив необхідність парламентського контролю шляхом утворення відповідної Тимчасової слідчої комісії, наголошують в «Нашій Україні”.

До роботи в складі ТСК подали заяви семеро народних депутатів від «Нашої України – Народної самооборони», фракції «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» та депутатської групи "Реформи заради майбутнього". В «Нашій Україні» зауважують, що представники фракцій Партії регіонів, Народної партії та Комуністичної партії України запрошення взяти участь у роботі Комісії проігнорували.

Головою ТСК пропонується призначити народного депутата-«нашоукраїнця» Андрія ПАРУБІЯ.