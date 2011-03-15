Азаров пояснив: за бензин дорожче за 9,5 грн нікого карати не будуть

Уряд не вживатиме жорстких заходів до продавців нафтопродуктів при встановленні ними цін вище за рекомендовану максимальну ціну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу журналістам в Єрусалимі.

Він наголосив, що уряд не обмежував ціну на бензин і дизельне пальне, а за узгодженням з виробниками і постачальниками нафтопродуктів встановив ціновий коридор для цін на бензин і дизельне пальне.

“У процесі переговорів було встановлено так званий коридор, у межах якого можуть змінюватися ціни на нафтопродукти. Якщо цей коридор добровільно встановлено, отже, він має виконуватися так само на добровільній основі. Тому ми не плануємо жодних жорстких санкцій проти тих компаній, які не дотримуються цього цінового коридору”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що уряд проводитиме “акуратну” політику щодо ринку нафтопродуктів. “Ми чудово знаємо, що поки наші заводи не запрацюють і ми не зможемо забезпечити перевищення пропозицій на ринку нафтопродуктів, ми маємо проводити досить акуратну політику”, - сказав прем`єр.

Разом з цим він відзначив, що за фактами завищення цін на нафтопродукти можуть проводитися спеціальні розслідування, в результаті яких до тих, хто безпідставно підвищує ціни, можуть застосовуватися спеціальні санкції.

Також М.АЗАРОВ підкреслив, що на сьогодні жодних передумов для виникнення дефіциту нафтопродуктів в Україні не існує. У держрезерві, за словами прем`єра, будуть накопичені достатні запаси нафтопродуктів. Він відзначив, що створити необхідний запас енергоресурсів доручено Міністерству енергетики і вугільної промисловості, Мінекономрозвитку і Держрезерву.

“Найближчим часом закласти і створити необхідний запас нафтопродуктів, який дозволив би нам переживати складні часи, які можуть бути на ринку нафтопродуктів”, - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що сьогодні в Ізраїлі бензин коштує майже удвічі дорожче, ніж в Україні. “А постачальники-то одні і ті самі, за великим рахунком”, - підкреслив прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, експертно-аналітична група з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості встановила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 у розмірі 9,5 грн./літр, на дизельне пальне – 9 грн./літр.

Таке рішення було ухвалене 11 березня на нараді групи, яка проводилася за дорученням прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.