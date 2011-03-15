Кучма: Росія дивиться на Україну з позиції «я сказав – ти зробив»

Стратегічне партнерство з Росією має бути для України на першому плані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це колишній Президент України Леонід КУЧМА сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За його словами, сьогодні немає довіри у відносинах між нашими країнами.

«Я Росію дуже люблю, але вона часто дивиться на Україну з позиції «я сказав – ти зробив». Я хочу, щоб Росія і Україна були стратегічними партнерами і розмовляли один з одним на Ви, щоб від цього отримували задоволення обидві сторони, а не одна», - зазначив Л.КУЧМА.

За словами екс-президента України, тоді і світ інакше дивитиметься на Україну, наша країна зможе отримувати нові замовлення, зокрема в космічній галузі.

На думку Л.КУЧМИ, Україні слід шукати консенсусу з Російською Федерацією. За його словами, переговори по всіх проблемах, які сьогодні існують між Україною і Росією, зокрема в плані економічного співробітництва, «йдуть з великим скрипом».