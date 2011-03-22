У найближчі вихідні Україна переходить на літній час
11:05, 22 березня 2011Політика
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О 3 годині ночі
У найближчу неділю, 27 березня, о 3 годині за київським часом на території України здійсниться перехід на "літній" час: стрілки годинника по всій країні будуть переведені на одну годину вперед.
Практика щорічного переходу на зимовий і літній час застосовується більш ніж у ста країнах світу.
Нагадаємо, що Президент РФ Медведєв оголосив про скасуванняв Росії переходу на зимовий і літній час.
Росіяни не переводитимуть стрілки годинника на годину назад вже з осені 2011 року.
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