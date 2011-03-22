У найближчі вихідні Україна переходить на літній час

У найближчу неділю, 27 березня, о 3 годині за київським часом на території України здійсниться перехід на "літній" час: стрілки годинника по всій країні будуть переведені на одну годину вперед.

Практика щорічного переходу на зимовий і літній час застосовується більш ніж у ста країнах світу.

Нагадаємо, що Президент РФ Медведєв оголосив про скасуванняв Росії переходу на зимовий і літній час.

Росіяни не переводитимуть стрілки годинника на годину назад вже з осені 2011 року.