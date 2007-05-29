У КС вважають, що Держохорона знову перевищила свої повноваження

Дії працівників Управління державної охорони України, які сьогодні зранку на чолі з начальником УДО прибули до приміщення Конституційного Суду України з метою перевірки легітимності перебування в суді окремих суддів, суперечать завданням та повноваженням Управління державної охорони України, визначеним Законом України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб” і розцінюють їх як втручання у діяльність органів судової влади.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Конституційного Суду України.

Як зазначається у повідомленні, з огляду на домовленості, досягнуті між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, поведінка працівників Управління державної охорони України сприймається суддями Конституційного Суду України як дії, що не відповідають сформульованим у них позиціям щодо недопущення поза межами своєї компетенції втручання у діяльність органів судової влади.

Як повідомляє прес-служба КС, 29 травня у Конституційному Суді України працюють 10 суддів. З огляду на відсутність суддів В.ДЖУНЯ, І.ДОМБРОВСЬКОГО, А.ДІДКОВСЬКОГО, В.КАМПО, Д.ЛИЛАКА, Я.МАЧУЖАК, П.СТЕЦЮКА, В.ШИШКІНА, засідання Конституційного Суду України не проводяться через відсутність кворуму. Судді Конституційного Суду України готують справи до розгляду.