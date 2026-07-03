Росіяни 'придивляються' до Каховського водосховища: у ВМС вказали на важливу деталь

На Херсонщині, за словами Плетенчука, ворог продовжує тактику людожерства.

Росіяни планують збільшити кількість підрозділів, що діятимуть на території колишнього Каховського водосховища. За даними української розвідки, це ймовірно підрозділи безпілотних літальних апаратів та спецпризначенці. Водночас, як зазначив в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, основна припона для окупантів на вказаній місцевості – Дніпро.

Зокрема, його попросили пояснити, що може означати, що, за даними розвідки, росіяни "придивляються" до колишнього Каховського водосховища - яку небезпеку становлять потенційні дії противника, та яку "противагу" мають Сили оборони України.

"У будь-якому разі, противага історична це те, що називається річка Дніпро. Звісно, форсувати таку водойму доволі складно - й це, до речі, працює в обидва боки. Й навіть, якщо ви це зробите, підтримувати темп, підтримувати логістику через Дніпро доволі складно. Тому щоб вони там не придивлялися, впевненості якоїсь, що це може вплинути на розвиток подій якось суттєво зараз, у мене, наприклад, немає", - сказав Плетенчук.

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Водночас він підкреслив, що ворог постійно веде розвідку. Також росіяни постійно "кошмарять" населення Херсону – завдають ударів, які нічим не виправдані, у тому числі по маршрутних автобусах, АЗС тощо.

"Тут, в принципі, їхня тактика залишається незмінною – людожерство", - підкреслив військовий.

Ситуація на півдні - останні новини

Як писав УНІАН, раніше речник Сил оборони півдня України, полковник ЗСУ Владислав Волошин розповів, що росіяни хочуть застосувати по півдню України дрони-бомбери, оснащені напалмом - під час спеки загарбники прагнуть спричини якомога більше пожеж.

Як зазначив військовий, російська 49-а армія, яка перебуває на лівому березі, навпроти міста Берислав, отримує авіабомби ЗБ-500, які фактично є запалювальним баком. Бак з напалмом, що містить 200-215 кілограмів вогнесуміші. Цю вогнесуміш окупанти мають використати для підготовки запалювальних боєприпасів для дронів-бомберів.

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