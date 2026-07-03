У Польщі виступили з гучною заявою щодо фінансової підтримки України

Туск сказав, що Польща має дуже значні зобов’язання щодо всього східного кордону Європейського Союзу, і всі повинні це враховувати.

Польща на саміті НАТО в Анкарі утримуватиметься від нових декларацій щодо фінансової підтримки України, враховуючи особливу роль Варшави у захисті східного флангу Альянсу. Як пише RMF24, про це заявив очільник уряду країни Дональд Туск під час прес-конференції.

За його словами, уряд поінформував про свою позицію президента Кароля Навроцького, який представлятиме Польщу на майбутньому саміті НАТО в Анкарі.

Туск підкреслив саміт "фінально вирішить" питання відповідальності Європи за свою обороноздатність та її фінансування.

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Прем'єр-міністр також запевнив, що Польща не змінить своєї позиції щодо необхідності підтримки України під час переговорів.

"Я звертаюся до всієї делегації з закликом бути обережними з будь-якими заявами про подальшу фінансову підтримку з боку Польщі не тому, що вважаю, що Україні не потрібна фінансова підтримка – я вважаю, що Польща має дуже значні зобов’язання щодо всього східного кордону Європейського Союзу, і всі повинні це враховувати. Україна воює, але Польща несе основний тягар захисту нашого кордону, вона також захищає європейський кордон від загроз зі сходу і тому до неї потрібно ставитися особливо", - заявив додав Туск.

Він також зауважив, що "добрі українсько-польські відносини відповідають взаємним інтересам, але вони вимагають доброї волі з боку Києва".

"Це більше не може бути випадок, коли Варшава постійно демонструє добру волю. Але я хотів би, щоб ця жорстка позиція не характеризувалася зневагою чи ворожістю, бо це ні до чого розумного не веде", – додав прем’єр-міністр.

Суперечка України та Польщі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, експерти відзначають, що у Польщі та України є спільний ворог – Росія – але конфлікт навколо питання з Українською повстанською армією дедалі частіше використовується як зброя у внутрішній політиці обох сторін.

У Польщі запеклі дебати вже загрожують вплинути на парламентські вибори наступного року – націоналістичний табір вбачає в цьому можливість набрати бали проти центристів, які виступають за ЄС.

Водночас для українців ця суперечка перетворюється на визначальну червону лінію: чи можуть зовнішні сили диктувати їм, хто є їхніми національними героями. Росія веде війну, зображуючи Україну як штучну державу, тому Київ захищає свої власні націоналістичні символи.

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