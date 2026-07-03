НБУ оприлюднив курс валют на понеділок: скільки коштуватиме долар 6 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,02 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 6 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,57 за долар, таким чином українська валюта додала 23 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також зросла: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,02 гривні за один євро, тобто національна валюта додала 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,65/44,68грн/дол., а до євро - 51,12/51,14 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні в банках України 3 липня втратив 6 копійок і складав 45,03 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,51 гривні за долар. Середній курс євро до гривні зріс на 12 копійок і становив 51,55 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,87 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 45 гривень за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і складав 51,55 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,4 гривні, а євро - за курсом 50,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

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