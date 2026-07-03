Нардепу Тищенку обрали запобіжний захід, у відповідь він дістав сало (відео)

На суді адвокати нардепа "плакалися", що Тищенко таких грошей немає.

Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату України Миколі Тищенку запобіжний захід – застава у розмірі 10 млн гривень.

САП просив просив суд взяти Тищенка під варту з альтернативою застави в сумі понад понад 19 млн гривень. Суд частково задовільнив це прохання, передбачивши лише заставу.

Тищенка підозрюють у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

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На судовому засіданні адвокати Тищенка заявляли, що нардеп не має таких коштів.

Попереду вихідні, і якщо сьогодні не буде внесено заставу, то Тищенко може опинитися під вартою.

Оновлено о 16.12. Після оголошення рішення суду Тищенко продемонстрував журналістам сало, зазначивши, що придбав його на Володимирському ринку в Києві. Тикав журналістам, щоб вони понюхали. Також витягнув з великої сумки три головки часнику.

"Я маю часник. От, що я маю для всіх корупціонерів", - у такий спосіб він ухилився від відповіді, чи має 10 млн гривень на оплату застави. Потім почав показувати журналістам, як збирається бити часником по лобі корупціонерів.

Переходив на патетику, розповідаючи, що ворога треба не в ньому шукати, а в Росії, котра руйнує наші міста та села. Зазначив, що не треба звинувачувати одне одного в тому, що вони не робили.

"Давайте захистимо Україну – мать героїв і мать наших нащадків", - виголошував журналістам Тищенко.

Нардеп після блазнювання, все ж таки сказав, що такої суми не має для застави. При цьому додав, що, якщо не вдасться зібрати гроші на заставу, то готовий іти в СІЗО без жодних привілеїв.

"Якщо я не знайду гроші [на заставу], то я вам відразу кажу, що … ні в які платні камери я не піду. Платними камерами користуватися не буду", - додав Тищенко. При цьому зазначив, що буде "як всі".

Справа Тищенка

Як повідомляв УНІАН, НАБУ і САП повідомили про підозру чинному нардепу.

В пресслужбі Національного антикорупційного бюро України зазначали, що нардеп влітку 2023 прикривався боротьбою з так званими "кол-центрами". Водночас він просив у осіб, які на його думку були причетні до такої діяльності, хабар розміром у понад 1 млн доларів. Натомість він пропонував діяти в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі. Втім, за даними слідства, у наданні хабаря йому тоді відмовили.

Також нардепа підозрюють у легалізації 12,6 млн грн незаконного походження, шляхом оформлення фіктивного договору дарування з колишньою дружиною. Слідство відзначає, що законних джерел доходу для такого подарунка вона не мала, а самої передачі грошей так і не відбулося. Однак пізніше нардеп відобразив цей дохід у своїй щорічній декларації.

Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

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