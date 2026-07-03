У Києві та низці областей почалися екстрені відключення світла

Спека та смог змушує повсюдно вмикати кондиціонери.

У столиці, Київській та низці інших області за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК в Telegram.

Так само про скасування графіків відключення електроенергії та запровадження екстрених відключень повідомляє застосунок "Київ Цифровий". Перші повідомлення з’явилися о 13:53.

"Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі", – ідеться в повідомленні.

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Кияни вже фіксують відключення світла за своїми адресами. Подекуди, за інформацією ДТЕК, орієнтовний час відновлення електропостачання складає 17:59.

Ймовірно, причиною відключень могло стати підвищене споживання електроенергії через активне використання киянами засобів кондиціонування та очищення повітря через щільний смог, що накрив столицю. З тих же причин, ефективність сонячних електростанцій може бути зниженою.

Також про застосування аварійних відключень електроенергії у кількох областях України повідомляє "Укренерго". Причиною вказаний високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки.

"Графіки погодинних відключень наразі не діють. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться в повідомленні.

Користувачам радять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках оператора системи розподілу в відповідному регіоні.

За вказівкою "Укренерго", в Чернігівській області введено 10 черг графіків аварійних відключень, повідомляє Чернігівобленерго.

Аварійні відключення електроенергії застосовані також в Харківській області через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки, повідомляє Харківобленерго.

Ситуація зі світлом в Україні - головні новини

29 червня через спеку в Україні почалися аварійні відключення світла.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що повернення графіків відключення електроенергії пов'язане насамперед із різким зростанням споживання через спеку на тлі масштабної ремонтної кампанії на енергетичних об'єктах. За його словами, дефіцит потужності цього тижня у вечірні години може сягати 2 ГВт.

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