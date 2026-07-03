9 популярних смартфонів Xiaomi втратили підтримку – серед них може бути й ваш

Xiaomi 12, Redmi 10 та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Ресурс Xiaomitime звернув увагу, що компанія Xiaomi оновила список пристроїв зі статусом End of Life (EOL). Пристрої втратили офіційну підтримку та обслуговування з 1 липня 2026 року.

Після переведення у статус EOL смартфони продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, однак більше не отримуватимуть оновлень Android та HyperOS, нових функцій, виправлень помилок, а також патчів безпеки. Будь-які вразливості та програмні збої, виявлені в майбутньому, залишаться без офіційних виправлень.

Ці смартфони Xiaomi офіційно втратили підтримку:

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Poco X4 Pro 5G;

Poco X5 5G;

Poco X5 Pro 5G;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi K60E;

Redmi 10 5G.

Якщо пристрій зі списку використовується для зберігання банківських даних, робочих документів чи іншої важливої інформації, варто задуматися про перехід на більш сучасну модель, яка продовжує отримувати регулярні оновлення.

Відео дня

Нагадаємо, що 30 березня Xiaomi припинила підтримку Redmi K60 та його більш бюджетної версії K60E. А ще раніше без оновлень залишилися смартфони сімейств Xiaomi, Redmi та Poco, випущені у 2022–2023 роках.

Раніше цього тижня Xiaomi випустила свій найдешевший смартфон 2026 року. Redmi 17С має великий 120-герцовий дисплей, акумулятор на 5160 мАг і 3,5-мм роз’єм для навушників.

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