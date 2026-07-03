Російське місто з найбільшим нафтовим терміналом на Чорному морі залишилося без пального

Бензин на АЗС Новоросійська не продається взагалі, а обмежені обсяги дизельного пального доступні лише на восьми автозаправних станціях.

Новоросійськ зіткнувся з критичною нестачею автомобільного пального. Це стало черговим наслідком паливної кризи, що поширюється Росією на тлі продовження українських атак на ключові нафтопереробні заводи, повідомляє Bloomberg.

"Наразі на автозаправних станціях бензин не продається. Обмежені обсяги дизельного пального доступні на восьми АЗС", - йдеться у заяві адміністрації Новоросійська.

Заправляти транспорт для службових потреб у Новоросійську можуть лише підприємства, які мають договори на постачання пального з певними мережами автозаправних станцій. Голова Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, до складу якого входить Новоросійськ, закликав жителів розглянути можливість переходу на автомобілі, що працюють на метані.

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"Поряд з електромобілями це гідна альтернатива автомобілям із бензиновими та дизельними двигунами", – заявив губернатор.

В Новоросійську знаходиться найбільший російський нафтовий термінал на Чорному морі, через який минулого місяця щодня відвантажували в середньому понад 980 тисяч барелів російської нафти.

Нафтова інфраструктура Новоросійська неодноразово ставала ціллю українських атак із застосуванням БпЛА, оскільки Київ прагне скоротити нафтові доходи Москви, які допомагають фінансувати війну проти України.

Київ майже щодня завдає ударів по російських нафтопереробних заводах, через що обсяги переробки нафти та виробництва пального різко скоротилися. Останніми днями близько 90% регіонів РФ зіткнулися з проблемами із постачанням бензину або різними формами нормування пального.

Росія вже запровадила заборону на експорт більшої частини бензину та авіаційного пального, уряд також розглядає можливість обмеження закордонних поставок дизельного пального.

Паливна криза в Росії – останні новини

За оцінками фахівців, нинішня паливна криза в Росії стала найглибшою щонайменше з часу початку повномасштабної війни проти України.

У різних регіонах країни, зокрема в Сибіру та на Далекому Сході, біля автозаправних станцій утворюються багатогодинні черги. В окремих випадках водії проводять у них усю ніч, а деяким навіть доводиться штовхати автомобілі з порожніми паливними баками до найближчих АЗС.

На тлі дефіциту пального окремі автозаправні станції в Росії взагалі припинили продаж бензину. Аналогічна ситуація раніше спостерігалася й на території окупованого Криму.

Інформація про масштабну паливну кризу в Росії стрімко поширюється в інтернеті. У соціальних мережах дедалі частіше з'являються відео, на яких жителі різних регіонів країни скаржаться на гострий дефіцит бензину та величезні черги на автозаправних станціях.

За їхніми словами, очікування на заправку в окремих випадках триває до восьми годин. Багато росіян характеризують ситуацію як "критичну". Це різко контрастує з офіційною риторикою Кремля, який довгий час запевняв росіян у відсутності серйозних труднощів.

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