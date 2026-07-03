В Україні стрімко дорожчає черешня: ціни знову 'кусаються'

Сезон ягоди потроху добігає кінця.

Ціни на черешню на ринку знову зросли – в п’ятницю, 3 липня, ягодою торгували в середньому на рівні 120 грн/кг проти 90 грн/кг в середу, 1 липня, та 80 грн/кг в понеділок, 29 червня, повідомляє сайт Столичного ринку.

Примітно, що в минулу п’ятницю, 26 червня, черешню на ринку відпускали в середньому також по 120 грн/кг, тож ціни на ягоду після обвалу відкотилися на рівень тижневої давнини. Зараз діапазон цін на українську черешню складає від 80 до 130 грн/кг.

Ще сильніше дорожчає імпортна черешня. В минулу п’ятницю нею торгували по 150 грн/кг, а до понеділка ягода здешевшала до 120 грн/кг. Зараз ціна закордонної черешні зросла до 180 грн/кг при розкиді цін в межах 170-200 грн/кг.

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На зміну черешні поступово приходять інші ягоди, сезон яких набирає оберти. Так, малина здешевшала за два дні на 20% і коштує в середньому 160 грн/кг. Чорну смородину на ринку зараз продають ще дешевше – по 140 грн/кг. З початку місяця ягода втратила на кілограмі 30 грн.

Сезон ягід в Україні – останні прогнози

В Україні вже розпочався сезон малини, повідомляє аналітик асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов. Врожай ягоди в порівнянні з минулим роком буде більший на 4-8%, прогнозує експерт. Проте і ціна на неї буде вищою – малина вже подорожчала в середньому на 10-15%.

Водночас він ззаначив, що сезон лохини поки затримується через пізнє дозрівання ранніх сортів, тому на ринку переважає імпортна продукція. Закордонна ягода коштує майже втричі дорожче за сезонну вітчизняну лохину, тож є сенс почекати, коли лохина подешевшає.

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