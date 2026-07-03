Роботодавці 'за', лікарі проти: у Німеччині змінюють правила щодо лікарняних

Таким чином влада прагне підвищити продуктивність.

Згідно з пропозиціями канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, німецьким працівникам доведеться особисто звертатися до лікаря, щоб отримати лікарняний, у перший же день хвороби. Нові суворі правила, спрямовані на підвищення продуктивності в економіці Німеччини, що перебуває у стагнації, замінюють систему, за якої працівники могли отримати лікарняний по телефону і не були зобов’язані робити це аж до третього дня відсутності на роботі.

"Кількість днів лікарняного занадто велика", – заявив журналістам канцлер Німеччини Мерц. Тому вони створюють набір інструментів, який дозволить усім учасникам – як працівникам, так і компаніям – виправити цю ситуацію, пише The Telegraph.

"Ми розуміємо, що це непросте рішення. Але ми більше не можемо дозволити собі втрачати конкурентоспроможність через тривалі прогули на роботі", – підкреслив Мерц. Цей крок буде схвалено роботодавцями, але він уже викликав гнів впливових німецьких профспілок. Франк Вернеке, голова профспілки сфери послуг Verdi, звинуватив Мерца у створенні "культури недовіри до працівників".

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Лікарі також виступили проти цієї зміни, попередивши, що вона завалить німецьких терапевтів непотрібними прийомами. "Наші кабінети будуть переповнені пацієнтами, які не потребують очного прийому і яким краще було б лежати в ліжку", – заявила Німецька асоціація сімейних лікарів, назвавши цей захід "абсолютною катастрофою".

Лікарняні в Німеччині та порівняння з Великою Британією

Німці в середньому беруть близько трьох тижнів, або 15 робочих днів, лікарняного на рік. Це менше, ніж у Франції та більшості скандинавських країн, але більше, ніж у Швеції, Нідерландах, Данії, Польщі та Італії.

У Великій Британії минулого року через хвороби або травми було втрачено 149 мільйонів робочих днів. Це склало 2% усіх робочих годин, або в середньому понад чотири дні на працівника.

Британцям не потрібно надавати лікарняний від лікаря, доки вони не відсутні на роботі сім днів.

Основа для зростання

Наступ Мерца на лікарняні став частиною пакету реформ, спрямованих на підвищення продуктивності та зміцнення державних фінансів Німеччини, узгодженого між його правоцентристським Християнсько-демократичним союзом та партнером по коаліції – лівою Соціал-демократичною партією.

Серед інших заходів – масштабне скорочення бюрократії та поступове підвищення віку, у якому німці зможуть виходити на пенсію й отримувати пенсійні виплати. У найближчі десятиліття він може зрости з 67 до 70 років.

Мерц також пропонує зниження податків для осіб з низькими та середніми доходами, яке буде профінансовано за рахунок підвищення ставок для доходів, що перевищують 250 000 євро (близько 11,4 мільйона гривень).

"Можливо, це зайняло більше часу, ніж багато хто сподівався, але довгоочікуване літо реформ у Німеччині нарешті настало", – сказав Карстен Бжескі, економіст нідерландського банку ING.

"Це не той пакет, який в одну мить перетворить стагнуючу економіку на таку, що бурхливо зростає. Але це пакет, який може створити передумови, основу для майбутнього зростання".

Раніше УНІАН повідомляв, чому в Німеччині іноді вигідніше не працювати.

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