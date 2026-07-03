Молода картопля в Україні вже вдвічі дешевше, ніж минулого тижня: скільки коштує тепер

Імпортна картопля вже майже зникла з ринку.

Ціни на молоду картоплю від українських виробників продовжили знижуватися на поточному тижні. Зараз українську картоплю нового врожаю на ринку продають в середньому по 15 гривень за кілограм, повідомляє сайт Столичного ринку.

У минулу середу, 24 червня, молода українська картопля ще коштувала 30 грн/кг. Тож трохи більше, ніж за тиждень, овоч подешевшав рівно вдвічі. Цінові пропозиції на нього коливаються від 13 до 45 грн/кг.

Білу немиту молоду картоплю вже на цьому тижні продавали в середньому по 15 грн/кг. З понеділка, 29 червня, вона дещо здешевшала і зараз коштує 13 грн/кг. За кілограм білої митої картоплі потрібно віддати в середньому 17 гривень.

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Ціни на рожеву молоду українську картоплю загалом тримаються на рівні 35 грн/кг, з діапазоном від 30 до 45 грн/кг. Картопля минулорічного врожаю коштує лише на 1 гривню дешевше за молоду – 14 грн/кг, з невеликим розкидом цін від 12 до 16 грн/кг.

Ціни на картоплю в Україні – головні новини

Слід відзначити, що пропозиція імпортної картоплі фактично зникла з ринку. Директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига пояснив це масовим виходом української картоплі, якій закордонна продукція поступається за якістю. Поки імпортна картопля доїжджає до України, її шкірка твердішає, і формально вона вже не відповідає критеріям молодої.

Тож зі зниженням вартості вітчизняної картоплі її закордонний аналог втратив свою єдину конкуренту перевагу – ціну.

За його прогнозами, в Україні цьогоріч зберуть достатній врожай картоплі, аби забезпечити потреби внутрішнього ринку. Вартість овочу має бути на рівні минулорічної. Найдешевше свіжозібрана картопля з полів коштуватиме в період з середини серпня і впродовж вересня місяця, повідомив Фурдига.

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