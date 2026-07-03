'Мостопад' продовжується: в Генштабі повідомили про ураження нових цілей у Криму

Ці мости використовуються окупантами для військової логістики, перекидання живої сили, підвозу озброєння та боєприпасів.

В ніч на 3 липня підрозділи Сил оборони України уразили залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського в окупованому Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Об'єкт використовується противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі повідомили про удари по станції радіоелектронної боротьби в районі Артемівки (Крим) та підрозділу радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.

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В Генштабі також підтвердили руйнування 29 червня 2026 року двох прольотів автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області та руйнування 1 липня 2026 року трьох прольотів автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині.

Ці мости використовуються окупантами для військової логістики, перекидання живої сили, підвозу озброєння та боєприпасів.

Сили оборони зруйнували міст на ключовому шляху постачання РФ у Криму

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України руйнують мости на окупованій території України, щоб обірвати логістику ворога, перерізати постачання пального, боєприпасів російським військовим.

Нещодавно було зруйновано автомобільний міст поблизу села Роздольне у тимчасово окупованому Криму. Після атаки проліт мосту обвалився на залізничне полотно.

Зазначалося, що удар по мосту "горбатому" було завдано в ніч на 18 червня одночасно з ударом по залізничному мосту через Північно-Кримський канал неподалік.

22 червня дрони ССО завдали ще кілька ударів по конструкції залізничного мостового переходу, що призвело до критичних руйнувань і повністю зупинило рух поїздів на цій ділянці. Пізніше на місце події росіяни відправили спеціальну ремонтну залізничну техніку.

В ніч на 23 червня дрони повторно атакували залізничний об’єкт поблизу Роздольного. Українські безпілотники вразили як ремонтну техніку ворога, так і залишки зруйнованого мосту. Це зірвало плани росіян щодо швидкого відновлення залізничної логістики.

У виданні "Мілітарний" підкреслили, що удари призвели до того, що робота єдиної залізничної гілки, яка з’єднує Краснодарський край РФ із центральними та західними районами Криму, була зупинена. Ця ділянка залізниці мала ключове значення для забезпечення внутрішньої логістики та підтримки функціонування всієї військової інфраструктури росіян на півострові.

Крім того, було перерізано сполучення з Краснодарським краєм та окупованими частинами Херсонської та Запорізької областей. У виданні додали, що доставка вантажів залізницею тепер можлива лише з Ростовської області через Волноваху.

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