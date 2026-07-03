Арсенал тиранії: за пів року РФ вдарила по Києву та області 36 'Цирконами', - ОП

Серед іншого: 280 балістичних ракет, включаючи "Іскандер-М", С-300, С-400.

З початку 2026 року під час масованих ударів по Києву та Київській області Росія застосувала 6 413 засобів ураження, серед них 36 гіперзвукових ракет "Циркон" та одну ракету "Орешнік".

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив радник-уповноважений президента з питань санаційної політики Владислав Власюк.

Зокрема, за його словами, з початку року ворог запустив:

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5 716 ударних БпЛА;

280 балістичних ракет ("Іскандер-М", С-300, С-400);

341 крилату ракету (Х-101, "Іскандер-К", "Калібр");

36 гіперзвукових ракет "Циркон";

5 аеробалістичних ракет "Кинджал";

19 ракет Х-22/Х-32;

14 ракет Х-59/Х-69;

1 ракету "Орешнік".

Власюк також розповів, що Росія через треті країни продовжує купувати електроніку для зброї у фірм-виробників зі США, Японії, Швейцарії.

У зв’язку з цим радник закликав уряди цих країн і компанії, що виробляють електроніку, ретельніше ставитися до того, кому вони продають свій товар.

Він підкреслив, що в рештках БпЛА і ракет цьогоріч були встановлені мікросхеми 2025 року, тобто нещодавні придбання Росії для електронного начиння її безпілотної зброї.

Арсенал "Цирконів" в РФ

Як повідомляв УНІАН, вперше Росія використала "Циркони" для ударів по Україні 7 лютого 2024 року. І протягом усього того року РФ загалом запустила 14 гіперзвукових ракет.

У 2026 році ворог збільшив використання "Цирконів". Відтак, за даними Повітряних сил, РФ застосувала 3 такі ракети у січні, 16 у лютому і 4 у березні. Протягом кожної з атак Росія використовувала не більше чотирьох гіперзвукових ракет. Враховуючи, що одна пускова розрахована на дві ракети, аналітики припускають, що у Росії може бути лише дві такі установки.

За оцінкою ГУР МО України, наразі на озброєнні ЗС РФ є до 120 ракет "Циркон". Виробляє ці ракети АТ "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" у місті Реутов Московської області".

При цьому додають, що у 2026 році заплановано виробництво приблизно 30 таких ракет.

Якщо наприкінці 2024 року та на початку 2025-го ракета "Орешнік" була одним із ключових елементів російської інформаційної кампанії, то нині акцент змістився на балістичні ракети, "Циркони" та інші засоби ураження. З такими засобами повітряного нападу справляються комплекси Patriot.

Нещодавно Росіяни передислокували частину пускових "Бастіон" із ракетами "Циркон" з Криму ближче до кордону - у Курську область.

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