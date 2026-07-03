Арсенал тиранії: за пів року РФ вдарила по Києву та області 36 'Цирконами', - ОП

З початку 2026 року під час масованих ударів по Києву та Київській області Росія застосувала 6 413 засобів ураження, серед них 36 гіперзвукових ракет "Циркон" та одну ракету "Орешнік".
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив радник-уповноважений президента з питань санаційної політики Владислав Власюк.
Зокрема, за його словами, з початку року ворог запустив:
- 5 716 ударних БпЛА;
- 280 балістичних ракет ("Іскандер-М", С-300, С-400);
- 341 крилату ракету (Х-101, "Іскандер-К", "Калібр");
- 36 гіперзвукових ракет "Циркон";
- 5 аеробалістичних ракет "Кинджал";
- 19 ракет Х-22/Х-32;
- 14 ракет Х-59/Х-69;
- 1 ракету "Орешнік".
Власюк також розповів, що Росія через треті країни продовжує купувати електроніку для зброї у фірм-виробників зі США, Японії, Швейцарії.
У зв’язку з цим радник закликав уряди цих країн і компанії, що виробляють електроніку, ретельніше ставитися до того, кому вони продають свій товар.
Він підкреслив, що в рештках БпЛА і ракет цьогоріч були встановлені мікросхеми 2025 року, тобто нещодавні придбання Росії для електронного начиння її безпілотної зброї.
Арсенал "Цирконів" в РФ
Як повідомляв УНІАН, вперше Росія використала "Циркони" для ударів по Україні 7 лютого 2024 року. І протягом усього того року РФ загалом запустила 14 гіперзвукових ракет.
У 2026 році ворог збільшив використання "Цирконів". Відтак, за даними Повітряних сил, РФ застосувала 3 такі ракети у січні, 16 у лютому і 4 у березні. Протягом кожної з атак Росія використовувала не більше чотирьох гіперзвукових ракет. Враховуючи, що одна пускова розрахована на дві ракети, аналітики припускають, що у Росії може бути лише дві такі установки.
За оцінкою ГУР МО України, наразі на озброєнні ЗС РФ є до 120 ракет "Циркон". Виробляє ці ракети АТ "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" у місті Реутов Московської області".
При цьому додають, що у 2026 році заплановано виробництво приблизно 30 таких ракет.
Якщо наприкінці 2024 року та на початку 2025-го ракета "Орешнік" була одним із ключових елементів російської інформаційної кампанії, то нині акцент змістився на балістичні ракети, "Циркони" та інші засоби ураження. З такими засобами повітряного нападу справляються комплекси Patriot.
Нещодавно Росіяни передислокували частину пускових "Бастіон" із ракетами "Циркон" з Криму ближче до кордону - у Курську область.