РФ 'засвітила' у Покровську новітні дрони: що відомо

БпЛА БМ-35 - це новітній засіб, аналог "Шахеда", але меншої форми.

Російські окупанти використовують Покровськ як полігон для випробувань новітнього озброєння. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав бригадний генерал Євген Ласійчук, командир 7-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Він зауважив, що українські військовослужбовці утримують північні околиці Покровська.

"Попри те, що тут найбільше угрупування військ ворога, яке знаходиться на цьому напрямку, - угруповання військ "Центр". Він виконує задачі підрозділами 41-ої та 51-ої армії", - додав командир.

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"Центр" також намагається застосовувати підрозділи безпілотників "Рубікон".

"Ця ділянка фронту стала як випробувальний майданчик для таких підрозділів. Усі новітні засоби - якщо не щоденно, то дуже часто - використовуються саме на цій ділянці", - розповів Ласійчук.

Так, каже він, нещодавно тут був помічений БпЛА БМ-35:

"Це новітній засіб, аналог "Шахеда", але меншої форми. Цей дрон намагався уразити нашу техніку на досить великій відстані, майже в тилу, при цьому застосовуючи засоби зв'язку Starlink".

Ситуація довкола Покровська

Як повідомлялося, раніше Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ зазначив, що Росія на Покровському напрямку намагається створити передумови для подальшого наступу в Донецькій області.

Так, росіяни намагаються більш акцентовано взяти всю цю територію під контроль, витіснивши українські сили подалі від Покровсько-Мирноградської агломерації.

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