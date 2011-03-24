Азаров вважає, що Україна може обійтися без кредиту МВФ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Україна може обійтися без кредиту Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні, виступаючи перед учасниками шостого з`їзду Федерації профспілок України.

«Ми можемо також, хоча це дуже невигідно, відмовитися від співпраці. Але, наголошую, це буде дуже невигідно для України», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр зазначив, що у МВФ достатня кількість позичальників, і МВФ може обійтися без України.

За словами прем`єр-міністра, фінансове становище України дозволяє відмовитися від грошей МВФ, але він ще раз наголосив, що це невигідно.