Кучма заявляє, що зле йому не було: Я що, схожий на хворого, чи що?

Колишній Президент України Леонід КУЧМА заперечує сьогоднішню заяву свого екс-охоронця Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА про те, що начебто йому під час сьогоднішнього допиту стало зле.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив в інтерв’ю журналістам після допиту в Генпрокуратурі.

«Я що, схожий на хворого, чи що?» - поставив риторичне запитання Л.КУЧМА, коментуючи заяву М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що очна ставка, яка мала відбутися у Генпрокуратурі з Л.КУЧМОЮ, не відбулася через погіршення стану здоров’я екс-президента.

«Сьогодні очної ставки у мене з КУЧМОЮ не було. Леонід Данилович погано себе дуже почуває, і на прохання слідчого у зв’язку з поганим станом КУЧМИ очна ставка зі мною перенесена на завтра, на 10.00», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.