Експерт називає антиукраїнською диверсією заяву заступниці Льовочкіна

Заяву першого заступника глави Адміністрації президента України Ірини Акімової щодо можливості продажу земель сільгосппризначення іноземним громадянам політолог Олександр Палій вважає “антиукраїнською диверсією”.

«Земля-це не просто бізнес, - сказав він на прес-конференції в УНІАН. - Це стратегічний ресурс, який у багатьох країнах світу не продають взагалі”. За словами експерта, “внутрішні інвестори не вичерпалися, є мільйони українських власників, котрі охоче купуватимуть землю».

О.Палій також нагадав, що Україні належить третина світових запасів чорнозему.

Як повідомляв УНІАН, І.Акімова, виступаючи на «Українському саміті: Чи можуть справжні реформи бути втілені в життя», заявила, що в рамках земельної реформи в Україні з 2012 року планується дозволити продаж землі сільськогосподарського призначення іноземним громадянам.

Ярослава Марченко, студентка КНУ ім. Шевченка