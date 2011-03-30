Влада ліквідовує прожитковий мінімум, щоб приховати рівень бідності?

Замість боротьби зі зростанням бідності в країні уряд знімає з себе відповідальність за забезпечення мінімальних соціальних стандартів. Так голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА прокоментувала заяви представників влади про необхідність ліквідувати в законодавстві поняття «Прожиткового мінімуму», повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету.

«Зруйнувавши економіку, уряд тепер руйнує систему соціальних гарантій. Забезпечити громадянам України мінімальні соціальні стандарти – це обов`язок влади перед суспільством, а не милостиня. Своїм наміром скасувати прожитковий мінімум влада знімає з себе будь-яку відповідальність за добробут українців», - заявила депутат.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, влада хоче ліквідувати прожитковий мінімум, щоб приховати реальний рівень бідності в країні. Сьогодні рівень прожиткового мінімуму занижений, порівняно з потребами людей, оскільки не індексується відповідно до реального рівня інфляції, який в рази перевищує офіційну статистику. За підрахунками експертів, реальний прожитковий мінімум має становити близько 1500 грн., тобто на 60% вище існуючого рівня.

«Відмова від прожиткового мінімуму означатиме, що влада обрала найпростіший шлях «боротьби з бідністю». Немає показника – немає й бідності», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, законодавча ліквідація прожиткового мінімуму дасть можливість недобросовісним роботодавцям занижувати реальні заробітні плати, а уряду - урізувати соціальні витрати під приводом «скорочення дефіциту бюджету». В умовах зростаючого безробіття, галопуючих цін і тарифів, загального зниження добробуту в країні, це призведе до тотального зубожіння і збільшенню прірви між бідними і багатими.

Головним інструментом підвищення соціальних стандартів, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, є законодавчий перегляд споживчого кошику, на основі якого визначається прожитковий мінімум. За її словами, споживчий кошик не переглядався більш як 10 років, внаслідок чого прожитковий мінімум, мінімальна зарплата і пенсія, а також соціальні платежі не забезпечують навіть базові потреби життя в сучасному суспільстві.

Голова парламентського комітету нагадала, що поправки до закону про прожитковий мінімум (щодо щорічного перегляду споживчого кошику) були внесені нею до ВР ще в жовтні минулого року (законопроект №7297), проте парламент досі не включив цей законопроект до порядку денного.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про необхідність скасування в бюджеті поняття “Прожитковий мінімум”.