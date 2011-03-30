Кучма запевняє, що до замаху на Вітренко не причетний

Колишній Президент України Леонід КУЧМА називає абсурдом заяви свого екс-охоронця Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА про те, що він нібито у 1999 році дав вказівку організувати замах на лідера Прогресивної соціалістичної партії України Наталію ВІТРЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля Генпрокуратури, куди вчетверте прийшов на допит після порушення стосовно нього кримінальної справи.

«Я думаю, що сьогодні можна багато знайти людей, які загинули в Україні, і, напевно, не лише в Україні, можна під плівки (мається на увазі записи М.МЕЛЬНЧЕНКА – УНІАН) все списати. Так і це саме. Ви ж добре розумієте, що це абсурд», - сказав Л.КУЧМА.

Як повідомлялося, М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що теракт проти Н.ВІТРЕНКО в 1999 р. був організований Службою безпеки України. За твердженням М.МЕЛЬНИЧЕНКА, теракт був організований на користь діючого на той момент Президента Л.КУЧМИ. «Щоб йому перемогти на президентських виборах, СБУ кидає гранату в натовп людей, і в цьому звинувачують одного з кандидатів, який є конкурентом Леоніда КУЧМИ», - заявив екс-майор.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що його аудіозаписи можуть підтвердити зазначений факт замаху.

У 1999 році в ході президентських виборів під час зустрічі кандидата в Президенти Н.ВІТРЕНКО (ПСПУ) з виборцями у Кривому Розі стався вибух гранати. Сама Н.ВІТРЕНКО та кілька десятків учасників зустрічі були поранені. Слідство висунуло обвинувачення Сергію ІВАНЧЕНКУ, який очолював криворізький штаб кандидата в Президенти Олександра МОРОЗА (СПУ).