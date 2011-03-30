В американського адвоката Кучми найбільше питань до плівок екс-майора

У справі, порушеній Генеральною прокуратурою України проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ, найбільше питань викликає залучення як доказів «записів Мельниченка». Про це заявив професор Гарвардської школи права, один з провідних юристів США Алан ДЕРШОВІЦ, який погодився представляти інтереси Л.КУЧМИ у «справі Гонгадзе».

Про це повідомляється на сайті Президентського фонду Л.КУЧМИ «Україна».

Як зазначається у повідомленні, до команди, що представляє інтереси Л.КУЧМИ у відкритій проти нього справі, приєднався А.ДЕРШОВІЦ. Він став спеціальним радником другого Президента України.

А.ДЕРШОВІЦ, який є професором Гарвардської школи права з 1964 року, розраховує привнести до команди свій «досвід, як судового захисника, так і фахівця з кримінальних доказів». У зв`язку з цим дуже важливий особистий досвід А.ДЕРШОВІЦА, який говорить: «На початку своєї кар`єри я, молодий юрист, сам став жертвою маніпулювання доказами, звідси моя особиста зацікавленість знайти правду у цій справі».

На думку професора, який вже розпочав вивчення подробиць справи, найбільше питань викликає залучення до неї як доказів «записів Мельниченка», автентичність яких протягом 10 років заперечувалася або ставилася під сумнів. «З погляду криміналістики, у цифровому записі відносно легко можна виконати зміни, які здатні створити враження вини того, хто говорить. Різні частини (такого запису) легко видаляються, копіюються, вставляються і міняються», - говорить А.ДЕРШОВІЦ.

У повідомленні також наголошується, що А.ДЕРШОВІЦ за свою майже півстолітню кар`єру юриста виграв безліч резонансних справ як у США, так і в інших країнах. До його послуг вдавалися глави держав і урядів, діячі ООН, губернатори і члени Конгресу і Сенату США, бізнес-лідери. В одній з виграних ним справ також фігурували записи, якими намагалися скомпрометувати колишнього прем`єр-міністра Ізраїлю Аріеля ШАРОНА. На даний час професор А.ДЕРШОВІЦ є одним з адвокатів засновника WikiLeaks Джуліана АССАНЖА.

Нагадаємо, щодо Л.КУЧМИ 21 березня 2011 року порушено кримінальну справу в рамках розслідування вбивства журналіста Г.Гонгадзе.