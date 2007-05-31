Ющенко буде в Хорватії тільки один день

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною пані Катериною ЮЩЕНКО перебуває з одноденним офіційним візитом у Республіці Хорватія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час поїздки В.ЮЩЕНКА супроводжують міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, міністр освіти і науки Станіслав НІКОЛАЄНКО, міністр охорони здоров’я Юрій ГАЙДАЄВ, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, голова Державної митної служби Олександр ЄГОРОВ.

Заплановано, що сьогодні, 31 травня, у Загребі глава Української держави проведе зустріч зі своїм хорватським колегою Степаном МЕСИЧЕМ, після якої відбудуться українсько-хорватські переговори в розширеному складі. Сторони підпишуть ряд двосторонніх документів.

До підписання готується Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Хорватії про взаємну допомогу в митних справах, Програма співробітництва в галузі освіти, науки і технологій між Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки і технологій Хорватії, а також Меморандум про співробітництво Наукового товариства ім. Тараса Шевченка у Львові та Матиці хорватської у Загребі.

Цього ж дня Президент України проведе зустріч з головою Хорватського Сабору (парламенту) Владіміром ШЕКСОМ та виступить перед депутатами Сабору.

Увечері В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з головою Уряду Хорватії Іво САНАДЕРОМ.

Також В.ЮЩЕНКО поспілкується з українською громадою Хорватії.

Як повідомляв УНІАН, раніше анонсувався дводенний офіційний візит В.ЮЩЕНКА до Хорватії.