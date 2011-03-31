Довгий розповів Попову, що його заступники прикриваються статусом

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ не вбачає конфлікту у взаєминах між міськдержадміністрацією та міською радою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, про це він заявив після заслуховування звіту голови КМДА Олександра ПОПОВА у Київраді.

«Наша позиція, так само як і Ваша – ми повинні працювати в інтересах громади. І кожне рішення має бути законним, вивіреним і продуманим. Сподіваюсь, що саме така позиція сприятиме налаштуванню конструктивної спільної роботи. Тож не будемо ділити київську міську владу на міську адміністрацію та міську раду», - сказав секретар Київради.

Водночас, звертаючись до О.ПОПОВА, Олесь ДОВГИЙ зазначив, що окремі заступники голови КМДА прикриваються досвідом, професіоналізмом і статусом О.ПОПОВА та у такий спосіб намагаються приховати свою непрофесійність, що має наслідком неякісної підготовки проектів рішень, які подаються на розгляд Київради.

О.ДОВГИЙ також висловив сподівання, що в подальшому таких помилок вдасться уникнути. «Ми зможемо перегорнути цю сторінку, яка веде нас не вперед, а як мінімум зупиняє на місці, що в сьогоднішніх економічних реаліях недопустимо», - сказав він.

«Від нас з Вами, Олександр Павлович, залежить те, наскільки ми зможемо продемонструвати єдність міської ради та адміністрації, продемонструвати те, що у місті є київська міська влада, і вона – одне ціле. І основним джерелом цієї влади – є громада міста», - підсумував секретар Київради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 березня, на сесії Київради О.ПОПОВ розкритикував роботу Київради, заявив про значні збитки, завдані громаді внаслідок ухвалених радою неправомірних рішень про відчуження земель та нерухомості.

Також О.ПОПОВ наголосив, що сподівається на формування в Київраді нової більшості, яка забезпечить повернення місту незаконно розданих земель та власності.