Кириленко обіцяє сьогодні 65 заяв

Фракція «Наша Україна» сьогодні зареєструє в апараті Верховної ради 65 заяв про вихід з фракції народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції “Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що 62 заяви на даний час є у нього на руках, ще 3 заяви до 18.00 будуть привезені в парламент.

В.КИРИЛЕНКО продемонстрував журналістам заяви народних депутатів, які були написані ними власноруч і датовані 17-18 квітням. За його словами, в подальшому з’їзд на основі таких заяв прийме рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів. Такий підхід до справи «є результативним», - сказав В.КИРИЛЕНКО. Він наголосив, що це дасть змогу забезпечити погоджену участь політичних сил у виборах 30 вересня.

Відповідаючи на запитання, чому депутати писали заяви про вихід із фракції, а не про складення повноважень, В.КИРИЛЕНКО наголосив, що заяви, які були б написані про складення повноважень, мали би бути підтверджені голосуванням у ВР.

Лідер фракції «Наша Україна» також зазначив, що реєстрація заяв у апараті ВР відкриє шлях до прийняття повного пакету законопроектів, необхідних для проведення дострокових виборів. «За умови політичної волі коаліції цей пакет можна прийняти за 30-40 хвилин», - сказав В.КИРИЛЕНКО.