Марчук сумнівається, що його звинуватять у вбивстві Гонгадзе

Екс-секретар Ради національної безпеки та оборони України Євген МАРЧУК висловлює сумнів у тому, що слідство може висунути йому обвинувачення у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на виході з Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

"Звісно, можна вигадати якусь фантасмагорію, але її ще потрібно довести", - зауважив Є.МАРЧУК.

"З того, що я бачу, і як працюють слідчі, а я в цьому трохи розбираюся, я не відчуваю...", - додав він і наголосив, що підписував протокол про нерозголошення ходу слідства, тому не може повідомити, які запитання йому ставив слідчий і якими темами цікавився.

Як уточнив Є.МАРЧУК, що під час слідства відповідав на запитання не лише за той період, коли він був секретарем РНБО.

"Слідчий ставить запитання, які вважає за потрібне для розкриття істини", - сказав він і додав, що ці питання стосуються також більш раннього періоду, ніж убивство Г.Гонгадзе, але не більш пізнього.

За словами Є.МАРЧУКА, слідчий ставить запитання щодо періоду, коли він очолював СБУ. "Цілком нормальне слідство", - сказав він.

Як зауважив Є.МАРЧУК, йому невідомо, чи заплановані якісь очні ставки за його участю і кого можуть запросити на них.

Також він не уточнив, коли наступного разу прийде на допит. За його словами, у нього є домовленість зі слідчим, що у понеділок, 4 квітня, вони поспілкуються по телефону, і слідчий призначить йому час приходу до прокуратури.