Королевська запропонує рецепт детінізації ринку праці

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА до кінця квітня запропонує концепцію детінізації ринку праці, яка зробить вигідною виплату легальної заробітної плати в країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету, про це Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила на круглому столі "Детінізація ринку праці: баланс інтересів держави і суспільства", організованому Комітетом.

Вона зазначила, що, незважаючи на обіцянки віце-прем'єра Сергія ТІГІПКА, Кабмін так і не надав обіцяних до кінця березня законопроектів з легалізації зарплат в країні. «Черговий проект реформ виявився черговий фікцією», - підкреслила народний депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що корумпований державний апарат не зацікавлений у легалізації ринку праці. «Детінізацію не можна проводити репресивними методами, тому що нові заборони дозволять посилити корупційний тиск на бізнес, в результаті чого чиновники отримають більше тіньових доходів», - сказала вона.

Глава парламентського комітету оприлюднила своє бачення кроків, необхідних для детінізації ринку праці. За її словами, перший з них - припинити економічні репресії і авантюри, результатом яких стало колосальне зростання цін, безробіття, тарифів і падіння заробітних плат. Н.КОРОЛЕВСЬКА процитувала прем'єр-міністра, який днями заявив, що в України - найбільш ліберальний Податковий кодекс, і що прикладів такої лояльності до бізнесу в Європі немає. "Якби це було сказано 1 квітня, можна було б сказати, що в уряду гарне почуття гумору", - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Другий крок, що пропонуватиметься Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ, - це підвищення соціальних стандартів. «Нами внесено законопроект (№ 7536), згідно з яким буде переглянуто споживчий кошик, який не змінювався більше 10 років, і прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата будуть приведені у відповідність з потребами життя в 21-му столітті», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами народного депутата, третій крок - перестати імітувати боротьбу з корупцією, а четвертий - створити ефективну шкалу оподаткування на фонд заробітної плати, при якій заробітну плату буде вигідно платити. «Заробітна плата буде вище, якщо податкове навантаження на неї буде менше», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

П'ятий крок стосується скасування сплати єдиного соціального внеску для пенсіонерів та інвалідів. «Ми вже внесли відповідний законопроект до парламенту (№ 8287), тому що навіть при рабовласницькому ладі інвалідів не примушували так працювати і стільки платити, як у нашій країні. Наступним буде законопроект про адекватну ставку єдиного соціального внеску. Ми вважаємо, що ставка, яка набула чинності з 1 січня, ще більше спровокувала тінізацію ринку праці. Люди не в змозі платити цей податок легально, і стоять перед вибором - піти в тінь, або закритися, - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона повідомила, що за результатами роботи круглого столу сформована робоча група і до кінця квітня буде підготовлена концепція детінізації ринку праці в Україні.

Народний депутат зазначила, що детінізація не повинна стати ще однією антинародною реформою, яка проводиться для чиновників за рахунок людей. «Ми пропонуємо прості і зрозумілі кроки, які дозволять розірвати замкнене коло брехні та корупції і дати людям високі легальні зарплати, бізнесу - стимули для розвитку, а бюджету - податки, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.