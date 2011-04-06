Нардепи ще не вникли в суть «досить складного» проекту Януковича

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що Верховна Рада поки що не готова розглядати президентський законопроект «Про державну службу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Як на мене, зал ще не готовий розглядати даний законопроект, не всі депутати глибоко вникли в суть цього законопроекту», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ. За його словами, ще потрібен час для того, щоб «попрацювати з цим документом, адже він знаковий і досить складний».

Як повідомляв УНІАН, вчора парламент тричі переголосовував за включення даного законопроекту до порядку денного сесії, оскільки не було необхідної кількості голосів.

Законопроектом, зокрема, передбачено, що державний службовець не може бути членом партії. На час перебування на державній службі він має припинити своє членство в партії.

Крім того, передбачається виключити із сфери дії чинного сьогодні закону про держслужбу значне коло осіб, зокрема, Президента України, членів уряду, перших заступників і заступників міністрів, народних депутатів України та їх помічників-консультантів, працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини, суддів.