5 депутатів оголосили себе вільними

У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об’єднання «Вільний демократ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час вечірнього пленарного засідання повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Олексій ДАНІЛОВ.

За його словами, до міжфракційного об’єднання ввійшли 5 народних депутатів – Любов СТАСІВ, Дмитро ВИДРІН, Сергій ПОТІМКОВ, Володимир КУРІННИЙ і О.ДАНІЛОВ.

Депутат також наголосив, що у ВР має функціонувати демократична опозиція європейського зразка. «Ми однаково критично ставимося до деструктивних та незаконних дій як правлячої коаліції, так і опозиції. Ми є принциповими прихильниками парламентської демократії, і тому виступаємо категорично проти спроби будь-якої її руйнації», - сказав О.ДАНІЛОВ. Він також наголосив, що всі питання у ВР мають вирішуватися виключно виходячи з Конституції України та законів.