5 депутатів оголосили себе вільними
У парламенті створено міжфракційне об’єднання
|Дмитро Видрін
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час вечірнього пленарного засідання повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Олексій ДАНІЛОВ.
За його словами, до міжфракційного об’єднання ввійшли 5 народних депутатів – Любов СТАСІВ, Дмитро ВИДРІН, Сергій ПОТІМКОВ, Володимир КУРІННИЙ і О.ДАНІЛОВ.
Депутат також наголосив, що у ВР має функціонувати демократична опозиція європейського зразка. «Ми однаково критично ставимося до деструктивних та незаконних дій як правлячої коаліції, так і опозиції. Ми є принциповими прихильниками парламентської демократії, і тому виступаємо категорично проти спроби будь-якої її руйнації», - сказав О.ДАНІЛОВ. Він також наголосив, що всі питання у ВР мають вирішуватися виключно виходячи з Конституції України та законів.