Янукович закликає українців перестати жалітись та принижуватись
10:18, 07 квітня 2011Політика
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Президент виступає у парламенті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає українців перестати жалітись та принижуватись.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2011 році.
«З цієї трибуни я хочу звернутись до кожного українця: досить жалітись і принижуватись», - наголосив він.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна сильна та амбітна держава. «Настав час проявити характер, довести і собі і світу, що Україна - це країна-лідер», - вважає він.
В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна має продовжувати шлях реформ, оскільки у багатьох сферах є незадіяний потенціал.
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