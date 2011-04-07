Яценюк чекав, що Янукович відправить у відставку Азарова

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у своєму щорічному посланні до Верховної Ради мав би заявити про відставку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку депутат висловив сьогодні на брифінгу.

«Було дуже багато тексту, послання було хороше, але ні про що», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, глава держави чітко не сказав, що необхідно зробити для покращення ситуації в Україні.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що В.ЯНУКОВИЧ повинен був підбити, в першу чергу, підсумки роботи влади у 2010 році, і «виголосити те, що за підвищення цін в країні, за цінову нестабільність, за підвищення цін і тарифів, за безробіття, за зростання зовнішнього боргу України, за відсутність програми дій уряду прийняв рішення відправити цей уряду у відставку».

«Це було б мужнє, серйозне рішення дійсно глави держави», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.

Він також додав, що неможливо зреалізувати «21 чи 24 реформи, про які каже Президент тільки протягом 2011 року». За словами А.ЯЦЕНЮКА, їх неможливо реалізувати й “за всю каденцію Президента України”.

На його думку, у посланні В.ЯНУКОВИЧ мав заявити, що він та уряд робитимуть протягом 2011 року. А.ЯЦЕНЮК вважає, що глава держави повинен був сьогодні представити план з подолання безробіття в Україні, а також озвучити шляхи скорочення дефіциту держбюджету.

Крім того, на думку депутата, В.ЯНУКОВИЧ мав чітко сказати, яких заходів вживатиме влада для боротьби з корупцією і назвати конкретний перелік законопроектів, які парламент повинен ухвалити для вирішення цих питань.

А.ЯЦЕНЮК також вважає, що В.ЯНУКОВИЧ мав чітко заявити, що «ставить завдання підписати угоду про асоціацію і отримати безвізовий режим з країнами Європейського Союзу».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, оскільки Президент нічого з цього не сказав, то в нього «склалося чітке враження, що вони не знали в 2010 році, що треба робити, і тепер тим більше не знають, що треба робити в 2011 році».