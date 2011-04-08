У Черновецького підозрюють, що команда Попова хоче узурпувати владу

Голова фракції «Блок Леоніда Черновецького» в Київській міській раді Денис КОМАРНИЦЬКИЙ не бачить підстав для відставки секретаря міськради Олеся ДОВГОГО.

Про це він сказав УНІАН, коментуючи заяви представників інших фракції Київради про підготовку рішення про відставку О.ДОВГОГО.

“На сьогоднішній день я не бачу об’єктивних причин для відставки секретаря Київради. Скандал, що виник навколо цієї теми одразу після звіту голови КМДА Олександра ПОПОВА, є нічим іншим, як політичною технологією. І ця технологія має на меті відвернути увагу від реальних проблем міста. При цьому стратегічного бачення, як їх вирішувати, у КМДА немає”, - сказав Д.КОМАРНИЦЬКИЙ.

На його переконання, Київрада на сьогодні для міської адміністрації стала перепоною для узурпації влади.

“Депутатський корпус не дозволяє протягувати рішення, які не мають нічого спільного з інтересами киян”, - запевняє керівник фракції Блоку Черновецького.

Наприклад, за його словами, йдеться про те, що Київрада не дозволила позбавити місто контролю над підприємством «Київспецтранс» шляхом продажу 25% його акцій, як це пропонувала КМДА. Д.КОМАРНИЦЬКИЙ також нагадав про спроби КМДА включити до програми приватизації акції банку «Хрещатик», «Київвагонсервісу» та інших об’єктів, які, на його думку, є важливими для міста.

“Йдеться також про плани взяти за кордоном кредит на суму 300 млн. доларів під завищені відсотки замість того, щоб провести переговори з урядом і домогтися зменшення вилучень з бюджету міста, які в цьому році складають понад 8 млрд. грн. і є рекордними за всю історію міжбюджетних відносин столиці та державного бюджету”, - зазначив депутат.