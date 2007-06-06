Януковича в указі Ющенка влаштовує все, крім одного

Підписання указу про проведення дострокових виборів 30 вересня свідчить про виконання Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ домовленостей, досягнутих 27 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам.

Він також сказав, що його не бентежить, що Президент вже зараз підписав указ про проведення дострокових виборів 30 вересня.

Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ вважає, що в указі слід було б вказати дату, з якої він набуває чинності. “Швидше за все, в указі має бути пункт, що він набуває чинності з такого-то числа”, - зазначив прем`єр-міністр, підкресливши, що не хоче коментувати дії Президента.

“Він практично виконав всі домовленості, які були зроблені в заяві. Але що стосується юридичних тлумачень, як це треба було зробити, - це справа Президента і його департаменту”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами, гроші на вибори 30 вересня будуть виділені відповідно до закону і Конституції.

Також прем`єр зазначив, що уряд не оскаржуватиме указ Президента, як і не оскаржував попередні, оскільки це справа Верховної Ради. Головне, на думку В.ЯНУКОВИЧА, щоб процес йшов у конституційному руслі.