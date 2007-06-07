Ющенко призначив своїм представником у Криму генерал-лейтенанта міліції

Постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим призначений екс-начальник головного управління МВС України в Криму, генерал-лейтенант міліції Володимир ХОМЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів АРК, де сьогодні пройде представлення В.ХОМЕНКА активу автономії.

За словами співрозмовника, представлятиме нового постпреда Президента в Криму заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР. На церемонії представлення будуть присутні представники керівництва автономії, голова ВР АРК Анатолій ГРИЦЕНКО і голова Ради міністрів АРК Віктор ПЛАКІДА.

Як повідомляв УНІАН, В.ХОМЕНКО подав рапорт про звільнення з органів внутрішніх справ на початку лютого цього року. В.ХОМЕНКО пояснив це тим, що не знайшов розуміння в новому керівництві МВС України в особі міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

Як повідомляв УНІАН, до цього постпредом Президента України в АРК був Віктор ШЕМЧУК, який зараз є першим заступником генерального прокурора України.