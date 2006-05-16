Кінах учить, що треба всім робити, ”починаючи з Президента”

Екс-секретар Ради нацоінальної безпеки та оборони України Анатолій КІНАХ заявляє про низький рівень виконання указів Президента України.

Про це А.КІНАХ заявив сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

“За останній період – і мені є з чим порівнювати – мене дуже турбує те, що знижується рівень відповідальності і виконавської дисципліни при виконанні найважливіших нормативних актів, включаючи укази Президента держави”, - зазначив А.КІНАХ. Як приклад він навів указ Президента від 27 грудня 2005 року з питань зміцнення енергетичної безпеки держави. “На жаль, виконання цього указу – на рівні 20%”, - сказав А.КІНАХ.

Він назвав наступні причини невиконання указів Президента:

по-перше, недосконала кадрова політика. “Це дуже серйозно. Я постійно підкреслював, що нам потрібно суттєво удосконалювати кадрову політику”, - сказав А.КІНАХ;

по-друге, за його словами, “хаос, який створений в законодавстві, який суттєво вплинув на вертикаль влади”;

по-третє, недостатній зворотній зв’язок з структурами місцевої влади і місцевого самоврядування, що негативно впливає на виконавську дисципліну, “бо укази і програми уряду реалізовуються не в Києві, а на місцях”, - зазначив він.

Останнім пунктом екс-секретар РНБО назвав необхідність “на всіх рівнях, починаючи з Президента, підсилювати вимоги до результативності роботи посадових осіб, відпрацювання системи об’єктивної оцінки їх ефективності і результативності”. Також, за його словами, “треба ніколи не робити заручниками території чи галузі економіки від некваліфікованих, безвідповідальних, кон’юнктурних дій деяких посадових осіб”. “Тут треба проявити волю і рішучість”, - наголосив А.КІНАХ.

Він підкреслив: “Крім системних соціально-економічних і суспільно-політичних проблем в Україні є і дуже актуальна проблема низького рівня ефективності системи державної влади, державного управління, що дуже болісно впливає на якісні характеристики розвитку держави, особливо в умовах перехідного періоду до парламентсько-президентської форми правління”.