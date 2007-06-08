Азаров звинувачує опозицію в порушенні домовленостей

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявляє, що опозиція, відкликавши своїх кандидатів з виборчих списків і відмовившись працювати у Верховній Раді, порушили раніше досягнуті домовленості між Президентом, прем`єром і головою ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу для журналістів після зустрічі з керівниками торговельно-економічних місій.

За словами М.АЗАРОВА, раніше була досягнута домовленість про те, що після ухвалення необхідних виборчих законів буде виділено кілька днів для ухвалення життєво важливих для країни в цьому і наступному році економічних законів. Зокрема, про держзакупівлю і Податковий кодекс.

«Раптове обнулення списків, яке відбулося у суботу на з`їздах… це порушення всіх домовленостей, про які ми з ними вели мову, і мене украй здивувало, що ще у п`ятницю ми говорили з лідерами «Нашої України» і БЮТ про необхідність ухвалення цих законів. Говорили, що можна шляхом консенсусу п`яти фракцій проголосувати за закони, які украй необхідні, і раптом ми у суботу дізнаємося про те, що вони заявили про ліквідацію фракцій і вважають Верховну Раду нелегітимною», - заявив М.АЗАРОВ. За його словами, під час засідання робочої групи і переговорів «трьох» розглядався пакет економічних законів як додаток №3. «Єдине, в ту ніч ми не встигли його оформити (додаток №3) як оформили додатки №1 і №5, але цей додаток був складовою частиною наших домовленостей. І коли стояло питання, скільки днів треба, щоб прийняти необхідні для життя країни закони, не тільки ж виборами живе країна… То ми домовилися приблизно про два-три дні для ухвалення виборчих законів, а потім ми за узгодженим рішенням Президента, прем`єра і голови Верховної Ради проводимо необхідну кількість засідань, щоб прийняти украй необхідні закони для країни. Уряд і орієнтувався на те, що як тільки закінчиться епопея підготовки виборчого законодавства, ми дістанемо можливість провести цілий ряд законопроектів, від яких залежить розвиток країни в цьому і наступному році», - повідомив М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що хотів би, щоб через ЗМІ опозиція пригадала про домовленості, і сторони б повернулися до переговорів і реалізації досягнутих домовленостей.