Янукович візьме участь у заходах з нагоди 66-ї річниці Перемоги
09:19, 09 травня 2011Політика
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Детальніше повідомляє прес-служба
Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії покладання вінків до Могили Невідомого солдата, а також покладе квіти до пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу Івану Кожедубу у столичному Парку Слави.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
В.ЯНУКОВИЧ також візьме участь в урочистостях з нагоди 66-ї річниці Великої Перемоги, які розпочнуться о 10-й годині на Майдані Незалежності.
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