Янукович візьме участь у заходах з нагоди 66-ї річниці Перемоги

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії покладання вінків до Могили Невідомого солдата, а також покладе квіти до пам’ятника тричі Герою Радянського Союзу Івану Кожедубу у столичному Парку Слави.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ також візьме участь в урочистостях з нагоди 66-ї річниці Великої Перемоги, які розпочнуться о 10-й годині на Майдані Незалежності.