У Львові порушено справу щодо побиття голови Антифашистського комітету
Троє представилися членами "Свободи"
Львівська міліція порушила кримінальну справу за фактом побиття 9 травня голови обласної організації Антифашистського комітету, члена КПУ Олександра КАЛИНЮКА.
Як повідомив кореспондентові УНІАН сам О.КАЛИНЮК, йому вчора ввечері зателефонував слідчий Личаківського райвідділу міліції Львова і попросив приїхати до відділку, щоб дати необхідні свідчення.
Своєю чергою, начальник відділу зв‘язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК у коментарі УНІАН підтвердив інформацію про те, що порушено кримінальну справу за фактом хуліганства.
Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Львові троє невідомих побили голову обласної організації Антифашистського комітету, члена Компартії О.КАЛИНЮКА, коли той вранці з квітами підходив до Пагорба слави.
Молоді люди, які представилися членами ВО «Свобода», зірвали з О.КАЛИНЮКА медаль і Георгіївську стрічку. Потерпілого було доставлено до травмпункту.
Міліція невдовзі встановила особи нападників.