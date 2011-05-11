У Львові порушено справу щодо побиття голови Антифашистського комітету

Львівська міліція порушила кримінальну справу за фактом побиття 9 травня голови обласної організації Антифашистського комітету, члена КПУ Олександра КАЛИНЮКА.

Як повідомив кореспондентові УНІАН сам О.КАЛИНЮК, йому вчора ввечері зателефонував слідчий Личаківського райвідділу міліції Львова і попросив приїхати до відділку, щоб дати необхідні свідчення.

Своєю чергою, начальник відділу зв‘язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК у коментарі УНІАН підтвердив інформацію про те, що порушено кримінальну справу за фактом хуліганства.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Львові троє невідомих побили голову обласної організації Антифашистського комітету, члена Компартії О.КАЛИНЮКА, коли той вранці з квітами підходив до Пагорба слави.

Молоді люди, які представилися членами ВО «Свобода», зірвали з О.КАЛИНЮКА медаль і Георгіївську стрічку. Потерпілого було доставлено до травмпункту.

Міліція невдовзі встановила особи нападників.