Неопізнана охорона силою відігнала пресу від палати Луценка

Охоронці, які перебувають біля палати екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА у лікарні швидкої допомоги Києва, застосували силові методи, щоб відтіснити журналістів з приміщення.

Як передає кореспондент УНІАН, охорона силоміць змусила журналістів, телевізійників звільнити частину коридору під приводом, що начебто до вантажного ліфту вивозитимуть якогось хворого.

Зокрема, правоохоронці у чорному одязі в касках на голові в кількості приблизно 8 осіб застосували силові методи щодо представників ЗМІ, змусивши їх звільнити частину приміщення.

Крім того, ця ж охорона, на форменому одязі якої немає жодних шевронів, які свідчать про приналежність правоохоронця до тієї чи іншої правоохоронної структури, не пропустили народних депутатів Юрія ГРИМЧАКА та Тараса СТЕЦЬКІВА до палати, де перебуває Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомлялося, увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.