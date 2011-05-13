У Харкові паломників до Кирила зігнали фотошопом (фото)

Щоб створити видимість всенародної підтримки під час візиту патріарха Московського і Всієї Русі Кирила до Харкова, на одній з фотографій, опублікованих на сайті «Фотолітопис Української Православної Церкви», з божою допомогою фотошопу домальовували натовп присутніх. Про це повідомляють "Комментарии:" Зокрема, на оригіналі фотографії літургія за участю Кирила, що відбулася 8 травня на харківській площі Свободи, виглядала таким чином:

Проте за допомогою нехитрих операцій у фоторедакторові кількість вдячних слухачів була візуально збільшена в 1,5-2 рази.

Широко розрекламований візит Патріарха Московського і Всієї Русі Кирила до Харкова, зібрав значно менше віруючих, ніж прогнозувалося. Зокрема, на літургію за участю Патріарха Кирила, що відбулася 8 травня на харківській площі Свободи - найбільшій площі в Європі, - всупереч очікуваній сотні тисяч людей прийшло, за даними РПЦ, 40 тисяч віруючих. За оцінкою ж журналістів «Коментарів», присутніх було близько 5 тисяч .

Фото: Юрій Черноморець, РІСУ