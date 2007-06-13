Мороз вважає себе салагою, а не дембелем (віршована відповідь Ющенку)

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ радить народним депутатам адекватно реагувати на оцінки діяльності ВР, що звучать з боку ряду державних діячів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

«Один вчора назвав Верховну Раду дембелями, що проїхали свою станцію», - сказав О.МОРОЗ. Він зазначив, що не варто народним депутатам ображатися на такі висловлювання. «Це звичайний єфрейторський гумор із середовища, де розум вимірюється строком служби», - сказав О.МОРОЗ. При цьому він наголосив, що як колишній солдат може охарактеризувати подібні висловлювання такими словами: «оцінки чути звідтіля чи з переляку, чи з відваги. Здається, ніби дембеля, а виявляється - салаги».