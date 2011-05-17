Міноборони: Українські миротворці перебувають у Кот-д’Івуарі законно

Українські миротворці зі складу 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України сил Місії ООН у Ліберії на законних підставах продовжують виконання завдань з оперативної підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

Як зазначається у повідомленні, 4 лютого цього року Верховна Рада України ухвалила Закон “Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі”. У відповідності до ухваленого закону, миротворчий контингент загальною чисельністю до 60 осіб з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, було направлено до Кот-д’Івуару на період до трьох місяців.

За встановленими міжнародними процедурами, відлік тимчасового перебазування української вертолітної групи ведеться з моменту отримання у розпорядження Операції ООН у Кот-д’Івуарі відповідних авіаресурсів та екіпажів за принципом “де-факто”.

Враховуючи те, що українські миротворці поступили в оперативне підпорядкування Операції ООН у Кот-д’Івуарі 1 березня, термін перебування українських військовослужбовців у Кот-д’Івуарі завершується 31 травня поточного року.

4 квітня українська сторона отримала листа від Секретаріату ООН з проханням подовжити термін перебування українського контингенту для забезпечення оперативної підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі.

Міністерством закордонних справ України спільно з Міністерством оборони України у стислі терміни були відпрацьовані усі необхідні документи, які 8 квітня були направлені на розгляд Ради національної безпеки і оборони України і позитивно розглянуті.

Сьогодні, 17 травня, проект Закону України “Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі” включено до порядку денного сесії Верховної Ради України за номером 8499.

На сьогодні до складу української вертолітної групи Операції ООН у Кот-д’Івуарі зі складу 56-го окремого вертолітного загону ЗС України сил Місії ООН у Ліберії входять два вертольоти Мі-8 та 3 вертольоти Мі-24, а також 60 військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня “Дзеркало тижня” написало, що українські миротворці перебувають у Кот-д’Івуарі незаконно, оскільки 4 травня закінчився строк, передбачений законом для перебування місії українських миротворців у Кот-д’Івуарі.