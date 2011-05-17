Міноборони: Українські миротворці перебувають у Кот-д’Івуарі законно
Це як рахувати, кажуть...
Українські миротворці зі складу 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України сил Місії ООН у Ліберії на законних підставах продовжують виконання завдань з оперативної підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.
Як зазначається у повідомленні, 4 лютого цього року Верховна Рада України ухвалила Закон “Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі”. У відповідності до ухваленого закону, миротворчий контингент загальною чисельністю до 60 осіб з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, було направлено до Кот-д’Івуару на період до трьох місяців.
За встановленими міжнародними процедурами, відлік тимчасового перебазування української вертолітної групи ведеться з моменту отримання у розпорядження Операції ООН у Кот-д’Івуарі відповідних авіаресурсів та екіпажів за принципом “де-факто”.
Враховуючи те, що українські миротворці поступили в оперативне підпорядкування Операції ООН у Кот-д’Івуарі 1 березня, термін перебування українських військовослужбовців у Кот-д’Івуарі завершується 31 травня поточного року.
4 квітня українська сторона отримала листа від Секретаріату ООН з проханням подовжити термін перебування українського контингенту для забезпечення оперативної підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі.
Міністерством закордонних справ України спільно з Міністерством оборони України у стислі терміни були відпрацьовані усі необхідні документи, які 8 квітня були направлені на розгляд Ради національної безпеки і оборони України і позитивно розглянуті.
Сьогодні, 17 травня, проект Закону України “Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д’Івуарі” включено до порядку денного сесії Верховної Ради України за номером 8499.
На сьогодні до складу української вертолітної групи Операції ООН у Кот-д’Івуарі зі складу 56-го окремого вертолітного загону ЗС України сил Місії ООН у Ліберії входять два вертольоти Мі-8 та 3 вертольоти Мі-24, а також 60 військовослужбовців.
Як повідомляв УНІАН, 16 травня “Дзеркало тижня” написало, що українські миротворці перебувають у Кот-д’Івуарі незаконно, оскільки 4 травня закінчився строк, передбачений законом для перебування місії українських миротворців у Кот-д’Івуарі.