Заступник Табачника у підручнику цитує бен Ладена і Каддафі

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО направив звернення генеральному прокурору з проханням з’ясувати відповідність законодавству України окремі фрагменти підручника для вищих навчальних закладів, виданого заступником міністра освіти, в якому він цитує терориста номер один Усаму бен Ладена і лівійського диктатора Муамара КАДДАФІ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-спікера.

У своєму зверненні М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що у 2010 році видавництво «Вища школа» випустило затверджений Міністерством освіти і науки України підручник для студентів вищих навчальних закладів «Глобалістика», співавторами якого є 1-й заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євген СУЛІМА та доктор політичних наук, професор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Максиміліан ШЕПЄЛЄВ.

Водночас М.ТОМЕНКО підкреслив, що автори, обґрунтовуючи власне бачення причин та процесів, які можуть призвести до нової світової війни, наводять «авторитетну» думку лівійського диктатора М.КАДДАФІ та світового терориста № 1 Усами бен Ладена.

Так, зокрема, в підручнику йдеться: «М.КАДДАФІ слушно зауважує, що світова політика, яка тримається на лицемірстві і подвійних стандартах, є сприятливою умовою для виникнення терористичної боротьби» (ст. 308 видання), «Насправді варто звернути увагу на деякий «поправочний коефіцієнт», що вніс у концепцію зіткнення цивілізацій Усама бен Ладен, який сказав, що американська цивілізація, що веде війну з ісламом, не є в справжньому сенсі слова християнською цивілізацію, а є цивілізацією іудаїзму, що прикрився розірваними і вже старими християнськими одежами» (ст. 310 видання).

Віце-спікер наголосив, що в умовах, коли весь цивілізований світ своїм основним завданням ставить боротьбу з тероризмом як явищем, яке становить основну загрозу для його подальшого існування, вищезгадані публікації у підручнику «Глобалізація» можна розглядати як своєрідну пропаганду і виправдання тероризму, що прямо заборонено ст. 17 Закону України «Про боротьбу з тероризмом».