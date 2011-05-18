УНП вимагає визнати депортацію кримських татар актом геноциду

Кримська організація Української народної партії вимагає від влади на державному рівні визнати депортацію кримських татар комуністичним режимом у травні 1944 року актом геноциду і злочином проти людяності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської організації УНП, таке переконання висловив голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН.

«67 років тому комуністична влада вчинила свій черговий злочин: у той час як 51% чоловіків - кримських татар були мобілізовані і воювали у лавах радянської армії, а 11% партизанили у кримських горах, весь народ, власне, переважно старці, жінки i діти були примусово виселені. За 2,5 доби у товарні вагони було запроторене щонайменше 180 тис. 14 громадян – насправді набагато більше, – які були відселені за тисячі кілометрів у Середню Азію», - заявив О.ФОМУШКІН.

Крім того, нагадав він, “пiсля звільнення Криму Сталін розпорядився виселити на Урал i до Башкортостану 16 тисяч греків, 9 тис. 800 вірмен, 12 тис. 600 болгар”. «Таким чином, дії комуністичної влади, відповідно до Конвенції ООН «Про попередження злочинів геноциду і покарання за нього», підпадають під визначення геноциду, оскільки для кримських татар були навмисно створені життєві умови, які розраховані на повне або часткове знищення», - зазначив голова Кримської організації УНП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відзначаються 67-і роковини депортації з Криму кримських татар, болгар, греків, німців, вірмен. У Севастополі з цієї нагоди відбулися жалобні заходи.