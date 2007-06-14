Регіонали потирають руки: Тимошенко - беззахисна

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів у Верховній Раді V скликання Василь КИСЕЛЬОВ не виключає, що найближчим часом буде порушено питання про притягнення до відповідальності лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО за порушення законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам. «Я думаю, що не виключено, що ми поставимо питання про її відповідальність за ті порушення закону, які були свого часу», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

Він нагадав, що повноваження Ю.ТИМОШЕНКО як народного депутата достроково припинені, і тому вона втратила свою недоторканність.

Водночас В.КИСЕЛЬОВ не уточнив, за що саме Ю.ТИМОШЕНКО можна притягнути до відповідальності. «Коли ми підготуємо звернення до Генеральної прокуратури, то ми зробимо офіційне повідомлення з трибуни Верховної Ради», - сказав В.КИСЕЛЬОВ.

При цьому він наголосив, що на даний момент є матеріали, по яких Генпрокуратура має дати відповідь, чи може Ю.ТИМОШЕНКО притягатися до відповідальності. «Якщо немає підстав, значить, немає. Але є моменти, які змушують нас зробити таке звернення», - сказав він.