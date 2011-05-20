Тимошенко переобрали головою «Батьківщини»

У Києві проходить з’їзд партії

Сьогодні, 20 травня, у Києві проходить другий етап 10-го з’їзду партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії. На з’їзді присутні 245 делегатів з усіх областей України. З’їзд переобрав головою партії Юлію ТИМОШЕНКО та обрав керівні органи партії, поінформували у прес-службі «Батьківщини».

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